Real Madrid embalado

1 - O Real Madrid já está em velocidade de cruzeiro, para tentar vencer mais uma Liga dos Campeões. Este clube é insaciável e nunca se rende. Tem inúmeros jogadores lesionados, mas Ancelotti reinventa a equipa e adapta jogadores com enorme êxito.Esse é o segredo do Real Madrid, qualquer jogador faz mais do que uma posição.O anterior Real Madrid das reviravoltas passou ao Real Madrid das lesões.Bellingham não jogou, mas jogou Brahim. Lunin tem sido um baluarte na baliza, na ausência de Courtois.Este Real Madrid de emergência, mas que continua na senda das vitórias.A Liga dos Campeões, a eliminar no mata-mata exige outro nível. O Real Madrid não falha. Ancelotti, com classe e constantes adaptações, devido às lesões, é um manual de futebol do que se deve fazer.O Real Madrid saiu vencedor de Leipzig devido a Brahim - um golo de outro mundo - e às defesas de Lunin ( provavelmente trazia a camisola de Courtois por baixo).Dois suplentes de luxo. Brahim tem talento natural, mas vê-se a sua evolução física. Lunin está motivado e jogar dá-lhe confiança-O Real Madrid está embalado e deu um grande passo, após a vitoria por 1-0, frente ao Leipzig, para seguir em frente. Na LaLiga venceu este fim-de-semana o Girona (equipa sensação) e tem 5 pontos de vantagem. O Barcelona está a 10 pontos.2 – Bayern de MuniqueAo contrário do Real Madrid, o Bayern de Munique está em crise não só no campeonato como na Liga dos Campeões e perdeu com a Lazio ( 0-1).O Bayern de Munique não encontra soluções para os seus problemas. Thomas Tuchel não está a conseguir dar a volta a esta situação.O Bayern está a cinco pontos do Bayer Leverkunsen de Xavi Alonso. Na Liga dos Campeões tem que procurar dar a volta por cima no seu jogo em casa, ou arrisca-se a cair no abismo.O Bayern está sem crença, sem ritmo e comete muitos erros na defesa. Nem o regresso de Neuer deu alento ao Bayern.Esta derrota seguida e outro jogo sem marcar, coloca uma enorme pressão sobre o Bayern.O Bayern tem obrigatoriamente de estar nos quartos-de-final, de outro modo, Tuchel vai à sua vida.