O regresso do futebol pode ser um bom barómetro, para medir o grau de regresso à normalidade, que foi desfeita pelo coronavírus.





O tema do regresso dos jogos de futebol é um assunto complicado. Não nos podemos esquecer do jogo Atalanta- Valencia, a 19 de Fevereiro em Milão, que 40.000 cidadãos de Bérgamo (cidade do Atalanta) deslocaram-se a San Siro. E as consequências que isso teve na propagação do vírus, pela utilização de autocarros, de carros, de comboios. Não esquecendo muitos deles estiveram na cidade de Valência. Pode dizer-se que foi uma bomba biológica em potência.Se houver um controlo da transmissão e parte da população portuguesa e dos outros países conseguir passar incólume esta pandemia. Pode ser este o caminho, todavia não podemos dar oportunidade ao vírus de voltar a reactivar-se e ser de rápida transmissão.Esta paragem do futebol está a romper a economia dos clubes. Não tenho dúvidas que esta temporada vai ser cumprida sem público para que não se perca os direitos televisivos. Uma decisão sensata perante o cenário reinante.Se calhar, Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, tem razão quando diz, "será melhor jogar sem espectadores do que não o fazer". Eu preferia futebol com assistência, não há comparação possível.Ao dizê-lo está a olhar pela sua vida e pelo seu lugar. O negócio de fazer dinheiro com as transmissões televisivas. Os espectadores nestas contas pouco contam, mas são imprescindíveis.Será a questão que está na agenda futebolística. Para quando o regresso? A vacina ainda vai demorar algum tempo. O futebol tem que voltar com pezinhos de lã. O seu regresso exige mais segurança, quer sanitária, quer física. Os estádios levarão menos assistência.O seu regresso tem que ser harmonizado, sensato, eficaz e bem preparado. O seu regresso não se compadece com amadorismo.Um regresso em falso e fracassado será aterrador para quem gosta de futebol e tudo que o envolve.Eu quero ter o privilégio de voltar a ver grandes jogos de futebol com grandes jogadores de futebol e a ler o que se passa nos jornais desportivos, em especial no Record.Fundador do Clube dos Pensadores*escrevo ao abrigo do antigo AO