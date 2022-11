Sorteio da Champions: FC Porto e Benfica têm tudo para seguir em frente

1 - O FC Porto e o Benfica ao vencerem os respectivos grupos ficaram no pote 1 e livraram-se, para já, do Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique que são equipas temíveis em jogos a duas mãos. Porém o Nápoles, o Tottenham e o Chelsea não eram pêra doce.Nestes oitavos-de-final não se podiam enfrentar equipas do mesmo país e, tão pouco, equipas que estiveram no mesmo grupo de apuramento.No pote 2 estavam o Liverpool , o PSG e o Inter de Milão equipas a evitar. Saiu ao FC Porto o Inter de Milão, será uma disputa bem difícil, porém, Sérgio Conceição, para além de ter sido jogador em Itália, conhece bem os seus meandros e, não se costuma dar mal com o futebol italiano. O ano passado suplantou o Milan, venceu em casa (1-0) e empatou em San Siro (1-1).Ao Benfica tocou o Brugge, uma equipa teoricamente mais fácil, mas imprevisível. O Benfica está moralizado e vem de uma série de resultados que alvitram uma excelente campanha.Sobressai neste sorteio o Liverpool – Real Madrid será a reedição da última final da Liga dos Campeões, no fundo, será como uma final antecipada. Quem ficar pelo caminho tem muito a perder.O Real Madrid tem sido uma tormenta para Klopp, que disse, " um dia eles perderão uma final", neste caso, podem perder um duelo ainda longe da final. O Real Madrid não tem estado bem, ainda esta semana perdeu contra o Rayo Vallecano precedido de um empate em Girona. O último jogo da Liga dos Campeões perdeu contra o Leipzig.Não tem jogado consistentemente Benzema e saiu Casemiro, mas não explica tudo.Agora vem o Mundial do Qatar e para o ano as coisas podem estar de forma diferente.2 – Na Liga Europa, como diz Mourinho é o "tempo dos tubarões fracassados". Está em disputa os dezasseis avos-de- final da Liga Europa.Esta ronda tinha algumas particularidades já que engloba os perdedores da Liga dos Campeões, isto é, que ficaram em 3.ºlugar e os que ficaram em 2.ºlugar na Liga Europa.Não se podiam enfrentar equipas do mesmo país, nem equipas que venham da Liga dos Campeões ou entre segundos da Liga Europa. Calhou ao Sporting , o Midtjylland, aparentemente uma equipa ao seu alcance. O Sporting tem que fazer pela vida para não ter uma época frustrante.O grande embate será entre o Barcelona e o Manchester United, uma boa ocasião para Ronaldo voltar a Espanha, país onde foi muito feliz no Real Madrid e uma dor de cabeça para o arqui-rival da Catalunha.A Roma de Mourinho vai defrontar o Salzburgo e pode continuar a sonhar com uma final na Liga Europa, depois de ter vencido a Taça das Confederações.Nota: Esta tarde saberemos os convocados de Fernando Santos para o Mundial. Tenho pena que Rafa se tenha auto-excluído, vai fazer falta.