O Barcelona perdeu na meia-final, com o Atlético de Madrid, para a Supertaça de Espanha. O Barcelona estava a jogar bem, vencia por 2-1, mas quando o VAR lhe negou dois golos um a seguir ao outro, o Barcelona ficou paralisado. Pelo meio o VAR não deu um penálti claro de Piqué ao dar mão na bola.





O Barcelona tem a "síndrome de estar a vencer facilmente", tinha tudo para vencer as eliminatórias contra a Roma, como contra o Liverpool e agora contra o Atlético, mas de repente, parece que fica desconectado.O Barcelona é uma equipa com mentalidade frágil que deve conseguir administrar quando está a vencer e reagir à adversidade. Passou de um jogo que estava sentenciado a um jogo que se virou do avesso e foi eliminado.A sucessão de Valverde aconteceu, mas é o menos culpado do que se passa. Ninguém lhe queria suceder a meio da época, Xavi ou Koeman, a pior coisa que pode acontecer a um treinador de futebol orientar uma equipa sabendo que vai ser despido no final da época. Valverde estar a prazo era a degradação máxima e pior que ser despido. Entretanto, Barcelona e Valverde chegaram a acordo e vai ser substituído por Quique Sétien, até ao final da época.O futebol cada vez está mais globalizado, tem uma linguagem que toda a gente entende em qualquer parte do mundo. O sistema de símbolos é reconhecido pela maioria das pessoas.A Supertaça de Espanha foi disputada na Arábia Saudita, no fundo, o futebol espanhol levado a outras paragens. Cada vez os clubes são multinacionais de espectáculo, como um produto de exportação que procura conquistar outros mercados.Na final a história repetiu-se, o Real Madrid impôs-se ao Atlético de Madrid, mas para isso teve que sofrer e só o conseguiu fazer nos penáltis. O Real Madrid parece ter atravessado a orfandade de Ronaldo e está a construir uma equipa com inúmeras soluções e Hazard é mais uma peça que actualmente nem lugar tem no onze inicial, apesar de estar lesionado.Zidane é a pessoa indicada para gerir o balneário e a relação com o falso Florentino Pérez, que pretende somente vencer o resto não conta. Mas Zidane para além, de ser uma mais-valia para o Real Madrid em termos de troféus, também o é para o presidente se manter no lugar e ser reeleito. Florentino tem razão, "é uma bênção do céu".Nota: Ibrahimovic, um jogador que nos faz ver um jogo de futebol, pois, pode fazer sempre algo incomum, marcou um belíssimo golo parecendo uma carambola de bilhar. A série A, para além de Ronaldo está cada vez mais interessante.