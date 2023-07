Wimbledon: Alcaraz vs. Djokovic

Um domingo em cheio com a final de Wimbledon. Eu apostava em Djokovic, o início do encontro assim o fazia crer. Porém a juventude de Alcaraz foi determinante, não podemos comparar um jovem de 20 anos com um "jovem" de 36 anos.O ter que jogar à melhor de 3 sets exigiu 5 sets e notou-se uma quebra física em Djokovic.Alcaraz depois de perder em Roland Garros na meia-final para Djokovic tinha aqui uma partida de tudo ou nada, ou vencia e equilibrava as coisas, ou perdia e para superar nova derrota demoraria algum tempo. Assim ficou tudo equilibrado.Djokovic perdeu, mas estará aí para os próximos torneios no topo. Djokovic, o menino feio do circuito ATP, é assobiado e menosprezado, mas é um jogador único, com muito fair play na derrota.O seu jogo adapta-se perfeitamente à relva e a qualquer tipo de piso. O seu corpo continua elástico e forte, tem uma forma física invejável. A tudo isto prevalece a sua experiência e o seu controlo do jogo e de emoções. Por vezes perde as estribeiras quando as coisas não lhe correm de feição, mas em jogo é muito cerebral.Alcaraz é um menino e com certeza vai ganhar muitos torneios, mas o seu rival será ainda por uns anos Djokovic. Não sabemos como voltará Nadal depois das suas lesões?Alcaraz mostrou que tem em jogo armas variadas e suficientes para vencer Djokovic e qualquer outro rival. Tem a seu favor a juventude, maior velocidade tanto nos golpes como nos movimentos, ímpeto e intensidade.Wimbledon é o anfiteatro do ténis com o seu glamour e todas as celebridades presentes, desde Brad Pit ao Rei de Espanha, até o James Bond ( Daniel Craig) por lá passou.Wimbledon tem a tradição dos jogadores estarem vestidos de branco, da educação e boas maneiras.Alcaraz representa um jogador sem medo, ousado e desinibido que quer vencer tudo e todos. Contudo, Djokovic ainda lhe vai fazer frente num futuro próximo.Esta nova rivalidade será boa para o ténis e para nós que gostamos de ver este tipo de partidas.A seguir, vem os torneios no continente americano que culmina com o US Open e as coisas vão aquecer.Para já Alcaraz está no 1.ºlugar do Ranking com alguma vantagem: Carlos Alcaraz 9.675; Novak Djokovic 8.795.Alcaraz venceu porque acreditou nas suas potencialidades, esteve desinibido e o seu talento catapultou-o com 20 anos para Wimbledon. O rapaz não tem limites e é um caso sério de sucesso. O mais difícil vai ser manter esta bitola.