O desportista imigrante

1 Foi recentemente anunciada - ‘Público’, de 31 de maio - a criação de um grupo de trabalho, por parte da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, tendo em vista, ainda segundo o trabalho jornalístico, "travar o tráfico de jogadores" e "combater a exploração de imigrantes no sector do futebol". O grupo de trabalho contará com diversos sectores governamentais, mas também com instituições desportivas.





2 Um desportista imigrante é, por via de regra, um desportista débil, se pensarmos no seu estatuto social e naquilo que é chegar a um país bem diverso da sua origem. Claro que não nos referimos ao praticante desportivo profissional já consagrado (na carreira) e contratado por equipas de topo. Falamos, isso sim, em centenas de tantos outros, que buscam, também em Portugal, uma oportunidade de vida e de prática desportiva, uma forma de entrar na Europa e de alcançar uma melhoria das suas condições de vida.3 Tais praticantes, alguns deles menores, são agenciados por pessoas que lhes prometem ‘mundos e fundos’, contratos de trabalho, esperança numa carreira desportiva. Mas tudo isso, para muitos, vira uma miragem quando o ‘processo’ não corre bem. Mais do que isso, um verdadeiro pesadelo: abandono, sem condições financeiras e sociais mínimas, nem para voltar a sua casa. Vêm de África e da América do Sul, em número significativo, e são desprezados por quem os trouxe - os maravilhou - aquando do insucesso.4 Os dados adiantados pelo jornal que citámos mostram que, entre 2019 e 2020, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras levou a cabo 107 ações de fiscalização, tendo detetado 110 futebolistas em situação irregular. Mas estes números são como que uma constante, quando se olha o passado antes da pandemia. Noutro trabalho jornalístico, agora do ‘Jornal de Notícias’, deu-se conta que em 2018 o SEF detetou 129 atletas em situação ilegal, em 66 ações de fiscalização, mais que os 59 (em 72 ações) de 2017.5 Significa este estado de coisas que nos encontramos perante um flagelo constante, um incêndio humano cíclico que parece que não se consegue extinguir. Não sou - aqui alinhando com o sentir popular - muito adepto de grupos de trabalho que, agora sim, vai ser de vez. Estas tomadas de posição surgem-me como o anúncio de nova legislação, sempre catalogada de salvadora. Porquê? Porque, contas bem feitas, a intenção e as normas até podem ser positivas, mas fica a faltar todo um enorme restante onde somos pródigos em claudicar: a sua boa aplicação. Neste caso na defesa dos direitos humanos dos desportistas imigrantes.