Ligações Olímpicas / Laços Olímpicos / Laços Familiares e o poder e verdade dos números

Nesta X edição de "Por águas nunca dantes navegadas" Dou a palavra ao nosso Vice Presidente da AAOP, Nuno PomboAs pessoas que partilham uma direcção em comum, e têm senso de comunidade, chegam mais rápido e mais facilmente ao seu destino. Viajam baseadas na confiança porque viajam na mesma direcção que outros, com os quais dividem um objetivo em comum."Porquê integrar a direção da AAOP?" esta é a pergunta mais frequente que tenho ouvido durante esta Olimpíada.Considerando a definição de associação, integrei a direção da AAOP porque encontrei um conjunto de pessoas capazes, com um propósito em comum - a expressão de ação social nos Atletas Olímpicos.Um dos objectivos fundamentais da carta olímpica, para além de promover o Olimpismo, é também transmitir que existe uma combinação eficaz entre o desporto, a cultura, a educação, a saúde, dando a conhecer um estilo de vida baseado nos valores olímpicos do respeito, excelência e Amizade.A nossa associação conta neste momento com mais de 400 atletas olímpicos associados.Foram assinados dezoito protocolos, que beneficiam, directa ou indirectamente, mais de 200 atletas olímpicos, em áreas fundamentais como a educação, inserção no mercado de trabalho ou saúde.- Vinte e cinco atletas certificaram-se, no Curso de Empredendorismo e gestão de Negócios, de uma reputada Universidade de gestão portuguesa e já estamos a preparar a II edição com mais 25 atletas olímpicos em Stembro deste ano.- Estão atualmente em curso dois programas de empregabilidade com duas empresas multinacionais, que envolvem 50 Atletas Olímpicos. Foram realizados três Workshops e foi criada uma via de empregabilidade para atletas olímpicos. Importante referir que, com estes protocolos recentemente assinados, já proporcionámos emprego a três atletas Olímpicos.- Na área da saúde, temos um acordo com uma reconhecida rede de ginásios, com frequência gratuita para quarenta atletas olímpicos.- Na área da saúde mental, realizámos um seminário nacional, e já estamos a organizar a sua segunda edição. Elaborámos um Handbook digital, com conclusões e recomendações para o futuro, que se pretende ser o da normalização deste tema.- O acordo com uma Universidade e com a Sociedade Nacional de Psiquiatria, possibilitou consultas gratuitas, e permitiu a aquisição de ferramentas muito importantes para a saúde mental de alguns dos nossos Atletas Olímpicos.Temos vindo a trabalhar numa base de dados dos nossos Atletas Olímpicos Nacionais. Interessante constatar que muitos continuam com veia empreededora, comum a qualquer atleta Olimpico, especialmente no pós carreira, formando empresas, associações, academias, escolas, campos de treino, a grande maioria ligadas directa ou indiretamente ao desporto.Foi crescendo a ideia de criar uma comunidade, um elo de ligação que pudesse desempenhar um papel no desenvolvimento e relacionamento emocional e mental de todos os envolvidos com o olimpismo - nomeadamente atletas olímpicos, atletas, sócios, familiares, instituições. Essa ligação foi crescendo, e desta forma foi criado o projecto "Ligações Olimpicas".Mas vamos novamente à força dos números. Já contamos com dezoito ligações olímpicas, entre 8 modalidades distintas: Atletismo, Judo, Natação, Tenis, Ginástica, Tiro, Esgrima e Canoagem.Academias, Escolas, Associações e Empresas que têm um laço comum - a familía olímpica. A Comunidade já ultrapassa os 2500 membros, entre jovens, familiares, pais, mães, atletas. E esperamos que este número não pare de aumentar. Queremos intervir na sociedade, dar rosto e capacidade interventiva, qualificar os nossos atletas olímpicos.As ligações olímpicas são, na nossa visão, um pequeno grande contributo para a transformação e mudança permanentes da sociedade em que vivemos, querendo ser vista como complemento do trabalho de todos os que partilham esta visão comum.A visibilidade é fruto de uma estratégia, alinhada, pensada e necessária. Realizamos um trabalho muito próximo dos atletas olímpicos, que assim o desejem, essencialmente na sua fase do pós carreira, onde aliás se encontram quase 90% dos Olímpicos vivos. Tendo consciência das circustâncias actuais, e como ou mais que qualquer cidadão normal, também sofrem de uma situação de pós pandemia, de uma crise económica fruto de um actual cenário de guerra altamente complicado.Os números, os visíveis, não mentem. Aqueles que temos apoiado, e que por uma razão óbvia de sigilo não podemos revelar, são os que nos dão mais gosto, reconhecimento e motivação para continuar.O pretendido, sempre numa perspectiva de colaboração, é de inovar e acrescentar valor. Fazendo parte da solução com a capacidade que temos para contribuir. Só assim faz sentido estarmos nesta jornada inacabada, com um sentido de comunidade, baseada em ligações Olímpicas e laços familiares, ajudando a criar comunidades responsáveis, capazes, para que possamos chegar mais rápido e mais facilmente ao nosso destino. Porque viajamos baseados na confiança e na força de um colectivo.