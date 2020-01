O Sporting enfrentou surpreendentes dificuldades no Bonfim, mas lá cumpriu a obrigação mínima de vencer em Setúbal uma equipa muitíssimo debilitada, sem vários dos habituais titulares, em mais um daqueles momentos reveladores das fragilidades de todo o edifício do futebol em Portugal. O Vitória pediu o adiamento do jogo sem apresentar à Liga um único atestado médico que pudesse justificar um adiamento por motivos de "força maior"; o Sporting rejeitou imediatamente a mudança da data, alegando apertos de calendário, mesmo tendo livres os dias das meias-finais da Taça de Portugal; a Liga, ao abrigo do que está nos regulamentos aprovados pelos clubes, pouco mais pôde fazer que não fosse tentar uma solução de consenso. Quando o normal seria que a entidade organizadora da prova pudesse decidir, de forma livre e independente, uma situação como esta. Sem dramas, nem desconfianças.

A ironia suprema é que o Regulamento de Competições prevê multas que podem ultrapassar os 10 mil euros, caso um clube apresente uma equipa "notoriamente inferior" sem motivo justificado; no entanto, nada refere relativamente à possibilidade de um clube apresentar uma equipa "notoriamente inferior" devido a motivos justificados. Vá-se lá entender.