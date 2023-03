Sérgio Conceição coração de dragão

Inquéritos Com contrato até 2024, o FC Porto deveria renovar com Sérgio Conceição no imediato como propõe Manuel Serrão? Sim

Não Votar Inquéritos

Sérgio Conceição pode não ser um treinador barato. Mas só se pode dar ao luxo de ter um treinador barato quem tem dinheiro, vontade e competência para lhe pôr à disposição um plantel caro.Depois da eliminação europeia, injusta e inglória no jogo contra o Inter de Milão, e antes do não menos importante confronto de Braga do próximo domingo, julgo que o FCP deveria renovar o contrato com o seu treinador Sérgio Conceição. Como penso ser este o momento mais indicado numa semana crucial como esta. Conceição rima com coração e Dragão, mas rima também com renovação. Como diz a famosa canção, "navegar é preciso", mas... e agora digo eu, renovar também é preciso.Os dois principais argumentos para esta imperiosa necessidade posso até ir buscá-los às declarações de Pinto da Costa antes do jogo e do próprio Sérgio Conceição no rescaldo da eliminação. À ‘Gazzetta dello Sport’, o Presidente portista deixou claro que "temos um dos melhores treinadores do mundo". Na conferência a seguir ao jogo, o treinador desabafou que passou 5 anos e meio muito difíceis, também por causa do fairplay financeiro, e que o seu trabalho tem sido pouco reconhecido.Fazendo jus às suas declarações e aproveitando para colmatar essa falta de reconhecimento aventada por Sergio Conceição, Pinto da Costa deveria tratar imediatamente de lhe propor a renovação do contrato. Na linha de outras boas decisões deste tipo em que o seu passado no clube é fértil.Mas esta renovação não me ocorreu agora inopinadamente por causa destas declarações. Já há muito que penso que enquanto o FCP não tiver recursos, condições e vontade de reforçar o plantel, não vejo como pode dispensar o treinador que conseguiu espremer até ao tutano os jogadores que teve à sua disposição. Pode ser ignorância minha, mas não consigo descortinar um único outro nome que achasse capaz de vencer o que Conceição já venceu nestes últimos 6 anos, com o plantel que ficou depois das sangrias que sofreu.Não alinho com aqueles que gostam de dizer que Conceição é já maior que o FCP, porque ninguém, nem o Presidente, pode alguma vez ser maior que o clube, mas nas circunstâncias atuais entendo que o FCP não pode dispensar este treinador. Se a memória não me falha, é já no próximo ano que existem duas datas muito importantes para o tema em questão. Em primeiro lugar, a data provável para as eleições, na sequência do final do mandato dos atuais corpos sociais do FCP, e 2 ou 3 meses depois, a data do fim do contrato em curso de Sergio Conceição como treinador do clube.Gostaria muito que esta coincidência não servisse de desculpa para adiar a renovação, até porque os argumentos que esgrimo para a necessidade de renovar o contrato com o actual treinador são claramente independentes dessa outra decisão de saber quem serão os novos eleitos no clube e na SAD. Mal andaria o FCP se permitisse que fossem adiadas quaisquer decisões urgentes ligadas ao reforço da sua equipa principal, com o único argumento da inoportunidade derivada da coincidência temporal de um calendário eleitoral.