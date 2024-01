Até quando?

Eis a pergunta que legitimamente poderemos fazer quando, de forma sistemática e num movimento de onda, o racismo teima em emergir nos recintos desportivos. Desta vez foi num jogo da liga italiana de futebol entre a Udinese e o Milan. A vítima foi o guarda-redes do Milan, Mike Maignan. Perante os insultos racistas, o atleta, juntamente com outros companheiros, abandonou o encontro em sinal de protesto. Um sentimento solidário foi gerado à volta de Mike e até Gianni Infantino, presidente da FIFA, veio pedir uma mão pesada para os clubes cujos adeptos têm atitudes racistas.Apesar da legislação de combate ao racismo no desporto, em quase toda a Europa, ser bastante clara e assertiva, com sanções disciplinares e penais, ao que parece não é suficiente para dissuadir os adeptos destas atitudes nefastas e que destroem o espírito desportivo. O que está em jogo é a proteção da dignidade da pessoa humana e dos valores que fundaram a democracia ocidental, bem como o ethos desportivo, sem o qual não se pode celebrar o jogo. Enquanto o jogo for entendido como "combate", uma trincheira entre "nós" e "eles", o adversário como "inimigo", o árbitro como "gatuno", a violência e o racismo, neste caso, serão a parte visível desta "cultura invisível" de entendermos o jogo através de uma forma primitiva de vencer e não olhar a meios de "destruição" do outro.Por isso, acreditamos que o caminho será formar, sensibilizar e educar para uma nova cultura das virtualidades do jogo, em que o valor que deve nortear, neste fito, a todos os agentes desportivos, dirigentes ou pais, será o valor da resiliência.