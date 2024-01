Aumento relevante dos direitos não será surpresa

Os estudos indicam que o valor potencial dos direitos é superior do que é hoje, algo que alguns continuam a querer negar. A dimensão desse incremento só as condições de comercialização e o timing de ida ao mercado é que irão definir, mas não me surpreenderá que se consiga atingir um aumento relevante. Será também determinante que daqui até ao momento de venda tenhamos um produto mais valioso para oferecer ao mercado.Não sendo impossível admito-o como pouco provável tendo em consideração o desfasamento do término dos contratos dos diferentes clubes e o facto de uma eventual antecipação de direitos futuros estar dependente do processo de aprovação dos termos de comercialização centralizada pelo Governo e da AdC, cuja entrega da proposta deve ocorrer até ao final de 2025/26.Percebo que se possa ter essa leitura, mas não concordo. É um processo complexo e que passou por várias fases: o conhecimento do mercado e auscultação dos diferentes players bem como o estudo sobre uma possível antecipação do processo, algo que foi feito. Hoje penso que o foco do trabalho estará na construção da proposta a ser enviada ao governo, nomeadamente em questões-chave como a delimitação do objeto, as condições de comercialização e a chave de repartição, sendo que os clubes desde o início acordaram que este seria o último ponto a ser discutido.