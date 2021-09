BBM – uma oportunidade perdida!: artigo de opinião de Manuel Boto

Há cerca de 6 meses e cerca de 5 meses depois das eleições de 2020 onde estive com Rui Gomes da Silva, o João Miguel (Brás Frade – meu Amigo há mais de 30 anos) ligou-me para entrar no BBM. Era um Grupo de reflexão com o objetivo de gerar uma lista para suceder a LFV, como repetidamente me afirmou.





Devo dizer que o Benfica, dentro de uma racionalidade pragmática que me caracteriza, é uma paixão de juventude e jamais direi que não ao Benfica, se puder ser útil e partilhar ideias. Por isso, tantas vezes participei em encontros de amigos a discutir "Benfica", a imaginar como se pode fazer melhor. Estou e estarei sempre disponível, dando opiniões, ouvindo outras, sempre para construir, jamais a denegrir.Como dizer que não ao João Miguel? Como recusar uma oportunidade destas, com os intuitos tão nobres? Obviamente que anuí e assim fui "curtindo" largos meses, em conversas com uns, em tertúlias com outros, gente boa, com ideias positivas e inovadoras. Ao fim de uns tempos, nasceu um evento fantástico, com pouca expressão pública, onde o BBM divulgou umas bases para o que, no "nosso" entender, deveria ser o Benfica. Fiquei com a certeza que estava no Grupo certo, no embrião germinador do futuro.Fui insistindo com o João Miguel para fazer uma lista, participei e opinei sobre o que eu entendia ser o futuro imediato do BBM: ir a eleições! Pelo meio, o futebol felizmente ia ganhando, o apuramento para a Champions era uma realidade. No campeonato, a liderança merecida, uma equipa a jogar um futebol que dando prazer a quem gosta da modalidade, dá ainda maior prazer aos Sócios e simpatizantes.Logicamente que as vitórias trazem tranquilidade aos clubes e no Benfica, tal não é exceção, pelo que Rui Costa se apresentaria sempre como favorito a ganhar. Neste enquadramento, nasceu a ideia de uma fusão, de um entendimento com a sua lista que, discordando, sempre respeitei. Hoje, existe uma lista única de Rui Costa e BBM, integrando marginalmente algumas pessoas deste Grupo.Como já o disse, discordei da opção e entendo que o BBM conseguiria por si só melhor lista em prol do Benfica. Sendo o ótimo inimigo do bom, quem o dirige entendeu ser este o melhor caminho. Mas fico com pena que algumas pessoas que tanto deram ao BBM, construindo um programa de elevada qualidade, não tenham a possibilidade de o defender publicamente, quaisquer que fossem os votos nas eleições – porque só o facto de afirmar ir a eleições abriria um palco de discussão de ideias que assim se perdeu definitivamente.A terminar, devo referir que, como sempre sucede em todas as experiências, fica sempre qualquer coisa positiva e hoje, estou mais rico, porque conheci gente de elevado quilate neste BBM, dos quais, deverei distinguir alguns, cujos nomes têm de ficar para memória futura: José Taboada e Armando Carneiro, artífices maiores de um programa que merece indiscutivelmente adequada divulgação na sua versão original (BBM).Claro que houve outros com quem foi um prazer privar, como Carlos Nogueira, Tiago Silvério Marques, Manuel Agria, Gonçalo Vicente, Graça Bau ou Pereira da Costa. Com todos aprendi e todos juntos, soubemos suplantar divergências porque temos em comum um ideal: um Benfica Bem Maior!Nem que seja só por isso, o meu enorme obrigado ao João Miguel pelo convite formulado para pertencer a um Grupo que, ora se unindo à lista de Rui Costa, entendo que se deve auto-extinguir por inexistência de objetivo.Manuel BotoSócio n.º 2794