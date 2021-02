Chegou a hora: carta aberta de Filipe Soares Franco a Frederico Varandas

Meu Caro Frederico Varandas





Como ambos sabemos não votei em si, mas nada me impede de lhe dirigir esta mensagem.Estamos na estrada, a percorrer um longo caminho e de momento na frente do pelotão. Também estamos quase a chegar à bifurcação. Ou vamos no caminho da vitória final, ou vamos no caminho ganhador.Pode parecer contraditório, mas não o é. E não o é porque já ganhámos !Já ganhámos um novo Sporting. Já ganhámos um Sporting com princípios e valores. Já ganhámos um Sporting disciplinado e disciplinador. Já ganhámos o respeito de quem nos tem de respeitar. Já ganhámos um sentido e rumo de gestão assertivo.Mas também já ganhámos uma "Nova Academia". Já ganhámos a aposta na nossa formação. Já ganhámos a oportunidade de dar aos nossos jovens o se sentirem adultos e mostrarem os seus talentos. Já ganhámos o espírito de uma verdadeira equipa.Enfim! Já ganhámos a garra do Leão.Parabéns.Filipe Soares Franco