Assistindo, dia após dia, a atitudes de intimidação, de intolerância, de violência, de má educação daqueles que mais deveriam contribuir para que elas acabassem de vez, os hoje designados "agentes desportivos" (leia-se dirigentes, gabinetes de comunicação dos clubes, seus atletas e adeptos, árbitros), não pude deixar de pensar num conjunto de valores que, ensinados de princípio nas escolas e nas agremiações desportivas, muito poderiam contribuir para a desejada pacificação nos estádios, pavilhões e até na comunicação social que divulga a prática desportiva.É o caso da "Mensagem a um desportista", concebida e divulgada em 1976 pelo Núcleo de Voleibol do Liceu de Gil Vicente, de que orgulhosamente fiz parte desde a sua fundação, que apresenta os "Se" que muito ajudariam a que um atleta (masculino ou feminino) pudesse ser considerado civilizado e desportista. Atentem neles e digam se a prática quotidiana do que ali se afirma não tornaria mais são o ambiente que se vive hoje, no nosso país, nas diversas modalidades, profissionais ou amadoras. 47 anos passados:Se não fumares dentro do ginásio,Se não atravessares o recinto de jogo,Se apoiares a "tua" equipa com aplausos e incitamentos,Se apoiares cantando,Se não fizeres ruídos com paus, com os pés, sem nexo,Se não estragares o material do ginásio (e o conservares),Se receberes a equipa visitante com uma salva de palmas,Se apoiares a arbitragem e compreenderes que ela pode errar,Se fizeres amigos entre os visitantes,Se no final aplaudires as equipas e os árbitros,Se não fores violento (à despedida),Se não fores fanático,Se vires o jogo pelo jogo, sem "clubite aguda",Se glorificares o vencedor e honrares o vencido,Se fores educado,Se não quiseres humilhar os visitantes,Se não fores vaidoso,Se fores um exemplo de civismo,Se reconheceres que sem os amigos visitantes... não há jogo,Se aplaudires o bom voleibol de qualquer equipa,Se compareceres sempre,Se praticares qualquer modalidade desportiva ou nela colaborares,Se deixares de fumar,Se beberes pouco ou nenhum álcool,Se fores sincero, coerente, honesto com os outros e contigo,Se trabalhares sempre (no desporto e em tudo) com entusiasmo,Se aceitares as derrotas no jogo como vitórias do teu espírito,Se distinguires o bem do mal... e praticares o bem,Então, sim! És civilizado! És um desportista!José Manuel AzevedoEx-praticante federado de voleibol no Núcleo de Voleibol do Liceu de Gil Vicente