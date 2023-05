Não matem o futebol

Passaram agora 5 anos desde que tivemos a vergonha do ataque à Academia de Alcochete quemanchou a história do Sporting Clube Portugal. Quando decidi concorrer às eleições do meu clube contra Bruno de Carvalho, uma das principais razões, para além da principal de que todos os que estavam bem posicionados para concorrer contra ele optaram por não avançar, foi mesmo procurar evitar um desastre que estava iminente para quem estivesse mais atento, dado o historial do personagem e a vassalagem de tantos ao mesmo.Os dirigentes e treinadores que no futebol têm a obrigação de dar o exemplo continuam muitas vezes a ser aqueles que no nosso país são mais "incendiários" e isso é não só irresponsável como até criminoso. Nem sequer estão a ser inteligentes porque se a ideia é termos um desporto que consiga atrair mais espetadores e receitas, este tipo de atuação tem o efeito contrário. Para além disso e pior contribuem para passar para toda a sociedade, especialmente aos mais jovens, uma agressividade desequilibrada que se vê cada vez mais por exemplo no futebol jovem federado (muitas vezes os pais são os principais culpados).Revi as imagens do final dos últimos jogos do Sporting e do FC Porto e só me apeteceu deixar de ver jogos do nosso campeonato quando existe hoje em dia tanta oferta de desporto internacional (let's go Celtics!). Não serei caso único. Mas isso não pode ser a solução.Não quero parecer ingénuo e sei até pelo meu próprio caso que a competitividade traz ao de cima a nossa agressividade/testosterona e os excessos são mais difíceis de controlar, mas temos todos que colaborar no sentido do futebol voltar a ser a festa e a escola de virtudes que deve ser. Uma escola onde aprendemos a saber ganhar e a saber perder. Onde se aprende a trabalhar em equipa e a respeitar os outros. O bom desportista luta continuamente, umas vezes com sucesso e outras vezes não e isto aplica-se à vida quotidiano de todos e à vontade de sermos melhores pessoas.Não me esqueço e estou muito grato por tantos bons exemplos de desportistas e treinadores que tive o privilégio de conhecer naqueles tempos de candidatura e que são para mim uma referência do que o desporto deve ser: Alexandre Batista, Balakov, Claudio Ranieri, Delfim, Francisco Guimarães, João Aroso, John Terry, José Couceiro, José Tomaz, Juande Ramos, Luis Gonçalves, Marcelo Bielsa, Mariano Barreto, Mário Moniz Pereira, Oceano, Rui Jorge e Tomás Morais. Espero não me ter esquecido de nenhum. Que seja para eles que os nossos jovens olhem e cujo exemplo queiram seguir.P.S.: São muitos os que como eu estão preocupados com a eventualidade de uma tragédia caso o Benfica seja mesmo campeão em Alvalade (o que não acredito) e se cruzarem dezenas de milhares de sportinguistas frustrados e de benfiquistas eufóricos. Que haja boa organização, bom senso e calma de todos é o que desejo.