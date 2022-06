O exemplo de Tarantini

Há pessoas que pela sua presença e carácter no desporto deixam a sua ‘marca’. Tarantini é uma delas. Após uma longa carreira no futebol profissional, passando por vários clubes, foi no Rio Ave que se notabilizou, tornando-se o jogador com mais jogos a jogar naquele clube. Desde a época passada que integra a equipa técnica do Famalicão. Esta semana foi notícia porque terminou o seu doutoramento na Universidade da Beira Interior, defendendo a tese “O perfil atlético dos jogadores de futebol portugueses nos últimos 50 anos”. É o primeiro jogador profissional a fazê-lo!

Tarantini sempre conciliou a sua carreira com os estudos, motivado a reflectir sobre a importância da transição de carreira no atleta de alta competição. Promove o projeto “A Minha Causa”, estimulando os seus colegas a preparar e a planear o pós-carreira. Por tudo isto, é um exemplo a seguir, sendo a encarnação de alguém que promove os valores da educação e do conhecimento, apoiando-se no desporto como uma prática para se “transcender” e ajudar outros atletas a seguir o seu caminho. Como afirma: “sempre quis acrescentar algo mais à minha carreira e mostrar que era possível fazer um percurso profissional no futebol mas ao mesmo tempo estudar. Claro que não foi fácil, passei por algumas privações pessoais mas senti que, através do conhecimento académico, estaria mais preparado para qualquer cenário no futuro”. Por este exemplo recebeu, em 2018, o prémio do IPDJ/PNED “Ética no Desporto”. Obrigado Tarantini!