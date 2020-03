O impacto do destreino: as consequências inevitáveis para os futebolistas

Paulo Barreira, de 37 anos, é fisioterapeuta do Arsenal e tem um Doutoramento em Ciências do Desporto - Vertente de Biomecânica na Universidade Liverpool John Moores, em Inglaterra. O português, que também já passou pelo Liverpool, explica a Record o impacto da paragem dos campeonatos. Paulo Barreira diz que, a partir desta semana, há consequências inevitáveis na condição física dos futebolistas.





Na discussão dos timings do retorno do futebol à competição será importante considerar o impacto que este período de paragem teve no condicionamento físico dos atletas. Muitas têm sido as partilhas nas redes sociais de atletas de futebol em regime de treino individual no seu domicílio. Estas rotinas, meritórias uma vez que evidenciam sentido de responsabilidade não só por parte do atleta e preocupação por parte do clube, e com benefícios sobretudo se aliadas a um planeamento nutricional, são no entanto insuficientes para evitar as consequências do destreino num período em que os atletas entram na terceira semana afastados dos relvados.Declínios da performance em realizar sprints repetidos, agilidade e mudanças de direção, associados à diminuição da sua capacidade metabólica serão inevitáveis a partir deste momento, juntamente com alterações estruturais e funcionais em tendões por exemplo, estruturas dependentes de um intervalo de cargas ótimas para se manter funcionais.Ou seja, se os atletas mantiverem suspensa a sua prática de futebol num período superior a três semanas, são esperadas repercussões significativas no seu condicionamento específico para a prática de futebol, com risco de impacto futuro não só nos seus níveis de performance, mas também no risco de incidência de lesões.Serão necessárias algumas semanas de preparação para que os atletas realizem o equivalente a um regime de treino de pré-epoca sendo as necessidades em duração deste período maiores quanto mais tempo os atletas permanecerem fora dos relvados.Da mesma forma, repensar o intervalo mínimo entre jogos no retomar das competições para três dias é essencial para permitir aos atletas uma adequada recuperação ao esforço e preparação do jogo seguinte. Isto porque o calendário de jogos, e a presente indefinição com um possível curto intervalo de tempo entre o final da presente temporada e o início da seguinte, poderá potenciar o risco de lesão além da diminuição de performance, o que gera por sua vez indisponibilidade para treinar e jogar, com repercussões desportivas e financeiras para os clubes.