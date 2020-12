O Mundo Sabe Que #OndeVaiUmVãoTodos  

Depois de um dia cheio de emoções, que culminou com uma vitória mais do que absoluta do Sporting na Taça de Portugal, e depois de ter arrefecido as emoções, é tempo para fazer balanços.





O Nuno Saraiva, ainda antes do apito inicial para o embate com o Paços de Ferreira, escreveu no Twitter que o Sporting CP já tinha ganho o jogo mesmo antes de ter jogado.É verdade.O espírito Sportinguista venceu. A união em torno da sua equipa venceu. E isto é, sem dúvida, o mais importante. Porque isto, sim, é o Sporting!O movimento #OndeVaiUmVãoTodos, forjado a partir das palavras de Rúben Amorim, conseguiu que, por todo o lado, surgissem espontaneamente iniciativas que fizeram crescer esta grande Onda Verde de militância Leonina. Foi em Alcochete, na Batalha, na Irlanda, no Dubai... em Alvalade. Onde houvesse um Sportinguista de alma e coração, todos deram o que podiam para demonstrar o seu apoio ao Clube que é o Nosso Grande Amor e à sua equipa de futebol, mas também o repúdio ao que se tem visto no que toca a arbitragens sem vergonha (diga-se que, no jogo da Taça de Portugal registámos, mais uma vez, um exemplo disso mesmo, a avaliar pela dualidade de critérios, e pela habilidade na marcação de faltas e faltinhas e na amostragem de cartões).Este #OndeVaiUmVãoTodos não corporiza apenas um grito de revolta contra as arbitragens. Não é apenas um desejo de voltar a apoiar a equipa nos estádios. Não é apenas um "deixem-me sonhar", como diria o José Torres, selecionador nacional antes do Campeonato do Mundo de 1986, no México.É muito mais do que isso.É uma vontade genuína de união. De darmos aquilo que sentimos. De fazer algo pois, ficar em casa, não produz nenhum resultado.E, por isso mesmo, o Sporting Clube de Portugal ganhou em todas as frentes. Dentro do campo. Nos valores desportivos. Nos ideais Leoninos. E nos pilares morais em que assentam as palavras Esforço, Dedicação, Devoção e Glória.Tudo o resto de nada vale ou importa. O sorriso dos meus filhos, Leões militantes desde que nasceram apesar de nunca terem experimentado a alegria de verem e viverem o Sporting Campeão, valeu por tudo isso. Até porque eles sabem, desde pequeninos, que O Mundo Sabe Que #OndeVaiUmVãoTodos.Por: João Mota Lopes