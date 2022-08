"O Chalana morreu" e nós os simples mortais, despertámos estremunhados com uma frase que nos dá um murro nas entranhas.Como bem escreveu o Vitor Belanciano, que aliás nunca soube escrever mal, se Chalana será para milhões sinónimo de Benfica, para nós o Fernando era Barreiro dos pés - e que pés - à cabeça.Se a genialidade e a simplicidade de Chalana são merecedoras de todas as palavras, ao mesmo tempo, não precisam para ser reconhecidas de uma letra que seja.Nos últimos anos lutou contra um destino muito exigente, mas esteve sempre ladeado de amor e apoio. Testemunhei-o muitas vezes e, ainda recentemente, quando participei no seu aniversário no Museu Cosme Damião.Sorrindo, soprou as velas. Simulou a passada curta de quem bate um livre imaginário. Olhou o infinito e voltou a sorrir-nos. Tenho a certeza que aquela bola entrou.Fernando Albino Sousa Chalana, nasceu no Barreiro em 10 de Fevereiro de 1959, fez atletismo na CUF, onde foi recusado como futebolista. Pegou numa bola no Futebol Clube Barreirense e levou-nos com ela a dar a volta ao mundo.O pequeno genial viveu. O pequeno genial viverá.