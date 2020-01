A Seleção Nacional de andebol, ao vencer ontem a Hungria, atingiu um grande marco no seu vasto e longo percurso. No espaço de uma semana venceu sucessivamente equipas que nos habituamos a admirar como o expoente máximo do andebol mundial, tais como a França a Suécia e a Hungria.





O andebol português conseguiu assim um feito inédito, mas infelizmente não foi dado aos portugueses a oportunidade de verem e puderem vibrar com tão excelentes atuações, por omissão da estação pública de televisão. Aqui a imprensa escrita e os media online em conjunto com as redes sociais, deram destaque a este percurso notável da equipa de andebol.No entanto, o crescimento do desporto nacional na última metade do século XX, deve-se, e devemos reconhecê-lo, muito à RTP pela promoção que proporcionou à generalidade das modalidades desportivas. Por outro lado, também a RTP deve muito da sua implantação no todo nacional pelas muitas horas de desporto que o movimento associativo desportivo lhes facultou. Diria que é uma relação win win.Não podemos afirmar que os últimos anos não trouxeram um divórcio, entre a RTP e a generalidade das modalidades desportivas, mas pelo menos, verificou-se um afastamento. A ausência total numa competição com a relevância e importância para o desporto nacional do Campeonato da Europa de Andebol, integra-se nesse incompreensível afastamento.O povo português foi, assim, impedido de assistir aos grandes momentos vividos pela Seleção Nacional e o andebol foi privado de uma sempre salutar e bem necessária promoção entre os mais jovens.Onde anda o denominado serviço público de televisão?Autor: Carlos Paula Cardoso, Presidente da Confederação do Desporto de Portugal