O Movimento Servir o Benfica foi criado na congregação da vontade de associados anónimos do Sport Lisboa e Benfica que entenderam que estava na altura de ter voz e de expressar as suas preocupações sobre a realidade actual do Sport Lisboa e Benfica.





Definimos três pilares fundamentais para o Sport Lisboa e Benfica:- Ambição desportiva, num clube que tem que ser naturalmente hegemónico em Portugal e competitivo na Europa;- Transparência, devendo ser uma referência para qualquer organização nacional até por se tratar de uma instituição que tem merecidamente o estatuto de utilidade pública;- Tradição Democrática, num clube que já era democrático antes de 25 de Abril de 1974.É sobre este último pilar que vamos falar. Num acto eleitoral cuja organização é da responsabilidade dos actuais órgãos sociais, será aceitável que o processo seja manchado por:- Um voto electrónico controlado pela gestão do clube, num sistema fechado e não auditado desde 2006 por qualquer entidade independente?- A não existência de cadernos eleitorais?Será ainda aceitável ou democrático que havendo, desta vez, voto eletrónico com comprovativo físico, a Mesa da Assembleia Geral não queira a eventual recontagem física dos votos em urna? (Além do embelezamento daquilo que parece ser desde já uma fraude, para que serve então o comprovativo em papel?)Para o Movimento Servir o Benfica, este é um processo que conduz a pouca transparência e ao triste desfecho de não garantir uma eleição imaculada, defraudando as expectativas dos Benfiquistas que querem continuar a acreditar num Sport Lisboa e Benfica democrático.Por outro lado, intriga-nos como diversos apoiantes da recandidatura de Luís Filipe Vieira aceitam tudo isto de bom grado. Por isso, vimos por este meio questionar directamente o Dr. António Costa, Primeiro-Ministro do Governo de Portugal; Dr. Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa; Dr. Joaquim Santos, Presidente da Câmara Municipal do Seixal; Dr. Telmo Correia, deputado da Assembleia da Républica; Dr. Duarte Pacheco, deputado da Assembleia da Républica, e o candidato a Presidente da Mesa da Assembleia Geral da lista candidata aos órgãos sociais encabeçada por Luís Filipe Vieira, Dr. Rui Pereira, ex - Ministro da Administração Interna, ministério que tem sob sua tutela a Comissão Nacional de Eleições:- Consideram aceitável o processo eleitoral do Sport Lisboa e Benfica?- Consideram legítimo, enquanto actuais responsáveis políticos, a implementação de votação electrónica em eleições para a Administração Central ou Local?- Podemos concluir que a contagem física para V.Exas. é dispensável?- Revêem-se na opacidade plasmada em todo este processo?Estas respostas são prementes, porque está em causa a democracia do Sport Lisboa e Benfica. Não queremos acreditar que altas figuras dos principais órgãos da República Portuguesa legitimem com o seu apoio este processo eleitoral.Autores: Vários subscritores do Movimento Servir o Benfica