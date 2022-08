Uma oportunidade irrepetível

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

“ O futebol português tem meios para se relançar e competências para se afirmar de forma disruptiva. Temos alguns dos treinadores e jogadores mais competentes do Mundo, capazes de se bater por qualquer competição”

Ao longo do último século, os campeonatos nacionais têm sido a base competitiva do futebol: preenchem a maior parte do calendário, decidem campeões, subidas e descidas, filtram o acesso às provas europeias e,...