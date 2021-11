Parabéns a todos nós!

72 anos. Não é todos dias. Aliás, longos são os dias que perfazem 72 anos. Oestá de parabéns. Você aí desse lado também. Porque é para si e felizmente muitos outros que trabalhamos todos os dias. Produzindo o jornal que tem na mão – e obrigado por isso, pois faz dele o desportivo mais vendido no País. Alimentando o melhor e mais visto site de desporto em Portugal, por gente deste cantinho à beira-mar plantado e um pouco por todo o Mundo, que a diáspora também passa por cá. Um programa de televisão de segunda a sábado na pujante CMTV que muito nos orgulha alimentar. E uma equipa multimédia que hoje trabalha em todas as plataformas para melhorar o seu dia. E que faz douma das nossas apostas do presente para o futuro. É sempre o que nos preocupa. Para trás está um sonho lindo que nos orgulha. O que aí vem será fruto do nosso esforço e do seu reconhecimento. Nunca é demais dizê-lo, é para isso que cá andamos.Neste texto não cabem nomes. Não por antipatia da direção ou falta de reconhecimento a todos os que aqui trabalharam e deixaram marca. Apenas falta de espaço. Na altura em que as restrições regressam, sentimos orgulho por termos resistido à pandemia. Ela que tanta gente boa e entes queridos nos levou. Obrigado por estar aí. Hoje e sempre.