Antonio Conte, titoli dell'account

O atual treinador do Inter de Milão lidera a Liga Italiana e pode-se definir como um homem com um feitio peculiar, mas que coleciona títulos principalmente em Itália.

Na sua carreira como jogador cingiu-se somente a Itália, pois só representou dois clubes o Lecce e a Juventus conquistando 15 títulos.

O clube de Turim para Antonio Conte foi bastante especial, pois como jogador representou o clube 13 épocas e é considerado um dos maiores ídolos de sempre, como treinador deixou bastantes saudades, pois marcou três épocas de triunfos e conquistas.

Recorde-se que esta Juventus de Antonio Conte só conseguiu títulos internos, pois qualquer adepto português principalmente benfiquista deve recordar-se com enorme orgulho, o feito da eliminação da Juventus a contar para a Liga Europa em 2014 nas meias-finais.

Na última época que orientou a vecchia signora, conquistou a liga italiana com os incríveis 102 pontos e com um plantel que transbordava talento, nomes como: Buffon, Vidal, Pirlo, Tévez ou Llorente.

Antonio Conte abandonou o comando da Juventus devido a divergências relativas à política de contratações. O facto de a Juventus não ter contratado nenhum dos jogadores pedidos pelo técnico levou à separação. Cuadrado, Alexis Sánchez e Patrice Evra eram os grandes alvos de Conte para a próxima temporada, mas os "bianconeri" não avançaram para as contratações.

Conte prosseguiu a sua carreira de treinador aos comandos da seleção italiana, de 2014 a 2016. O feito mais triunfante foram as meias-finais do Euro 2016, onde foi eliminado pela seleção francesa nos penáltis.

Seguiu-se um grande desafio nas terras de Sua Majestade como técnico do Chelsea.

Sucedeu a José Mourinho, treinou o clube londrino durante duas épocas, onde conquistou um campeonato e uma Taça de Inglaterra e teve em guerra aberta com o técnico português.

Na sua primeira época, as táticas de 3x4x3 ou 3x5x2 valeram-lhe a conquista do título de campeão inglês, com uma diferença de oito pontos para o segundo classificado que foi o Tottenham.

Na segunda época somente conquistou a Taça de Inglaterra, ao derrotar o Manchester United de José Mourinho na final. A "guerra" entre os dois técnicos sempre foi pública, os seus desentendimentos bem como a constantes trocas de palavras menos agradáveis.

Em Julho de 2018, Chelsea despediu o treinador italiano, e o emblema londrino teve de pagar 30 milhões de euros a Conte e à sua equipa técnica.

Em Maio de 2019 assumiu os comandos do Inter de Milão onde já é apelidado como "Messi dos técnicos".

O Inter de Milão é um dos clubes mais bem-sucedidos em Itália, e no mundo do futebol, pois recordemos que soma nove títulos internacionais, porém a história deste clube vitorioso nos últimos 10 anos conheceu tudo menos vitórias e títulos.

Remetemos a Junho de 2008, quando o clube de Milão contratou o português José Mourinho para treinar este clube, onde no plantel jogava um dos melhores jogadores de todos os tempos o sueco Zlatan Ibrahimovic, nesta referida época o clube venceu a Supertaça da Itália e o quarto título consecutivo da Serie A.

Na janela de transferências da temporada 2009 – 10, Mourinho decidiu contratar jogadores de alto nível e que viriam a se tornar ídolos do clube. Chegaram os brasileiros Lúcio e Thiago Motta e o argentino Diego Milito, além da troca de Zlatan Ibrahimovic (que foi para o Barcelona onde não foi feliz) e pelo camaronês Samuel Eto'o (que veio para a Inter).

Em maio de 2010 o Inter conquistou seu sexto título da Taça de Itália, como também consegui a proeza da conquista do campeonato Italiano e garantiu seu 18.º Scudetto, o quinto consecutivo. Na mesma época conquistou a sua terceira Liga dos Campeões, com dois golos de Milito na grande final, contra o Bayern de Munique. Assim, o Inter conquistou a triplete da temporada, um feito inédito no futebol italiano.

Desde a saída de José Mourinho dos comandos do Inter em 2010 até à chegada de Antonio Conte, passaram dez treinadores no banco dos Nerazzurri, porém todos fracassaram, nomes como Rafa Benítez, Claudio Ranieri ou Luciano Spalletti tiveram passagens muito pouco felizes por este grande colosso italiano que é o Inter de Milão.

A presente época ainda só vai a meio, contando somente com 24 jogos realizados, o técnico italiano já soma 16 vitórias, quatro empates e quatro derrotas e os Nerazzurri lutam com a Juventus pelo Scudetto, graças a uma transformação comandada pelo treinador.

Das contratações sublimes como Lukaku, que veio de um colosso inglês, o Manchester United tem jogado, marcado e já é um dos melhores marcadores da Liga Italiana, ou Godin que é outra referência no futebol internacional pelas suas nove épocas de excelência a jogar no Atlético de Madrid, este defesa argentino rumou para terras italianas e veremos se será feliz por lá.

Outro jogador que foi "exigido" por Conte à direção do Inter, foi o avançado argentino Lautaro Martínez, que segundo o técnico já tem na sua posse "um diamante para polir".

Desde as referidas fortes e importantes contratações ao conselho sexual bizarro, Antonio Conte está a acordar de uma forma peculiar, um gigante adormecido no futebol italiano.

Inter e Juventus apresentam os mesmos 45 pontos na liga italiana, porém os pupilos de Antonio Conte assumem a liderança pelo maior número de golos marcados (39) e pelo menor número de golos sofridos (15).

Na transata época, como este clube de Milão acabou na quarta posição da tabela classificativa não lhes deu acesso a disputarem a presente época na Liga dos Campeões somente na Liga Europa, onde ainda permanecem e anseiam pela conquista deste título europeu.

Este homem italiano que é uma antiga glória da Juventus, está perto de fazer história num dos seus clubes rivais, em Novembro de 2019 em declarações ao jornal L´ Equipe, Conte explicou todos os aspetos que o levam e norteiam a treinar o Inter: " Sobre assumir o Inter, como ex-Bianconero: penso em mim como uma pessoa honesta e leal em todos os aspetos, acredito no trabalho, esforço, sacrifício".