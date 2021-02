Necessária mudança de atitude no Benfica

No início da temporada Jorge Jesus prometeu que a equipa do Benfica iria arrasar e jogar o triplo, mas se calhar esse foi o grande erro. Todos conhecemos a personalidade do experiente técnico que recentemente brilhou no Brasil ao serviço do Flamengo.





O investimento de Luís Filipe Vieira foi forte. O Benfica adquiriu um número elevado de reforços. No entanto, muito do problema continua em jogadores que já pertenciam ao plantel na temporada passada.Se olharmos para aquilo que tem sido o momento das águias, a justificação prende-se com vários fatores: o clima de desconfiança em relação a Luís Filipe Vieira, o surto de covid-19 em vários elementos do plantel, sem esquecer as responsabilidades do treinador na maneira como prepara os jogos. A forma como o Benfica joga é quase sempre igual e os adversários percebem isso e acabam por ter mais garra.O clássico no Dragão fez prometer que a postura dos jogadores ia mudar, mas a verdade é que estes dois últimos jogos no campeonato mostraram que nada mudou. O Benfica cria muitas poucas ocasiões de golo e há um excesso de individualismo nos futebolistas.Tal como alguns comentadores já referiram, o Benfica precisa de um oito. Ainda assim, contratar caras novas não é suficiente. Houve um investimento de 100 milhões, mas a atitude dos jogadores em campo tem de ser comparada a esses gastos. Portanto a responsabilidade principal é dos jogadores, seguida do treinador que afirmou que o Benfica passaria a jogar o triplo. Não tem cumprido e nem o Rui Vitória, que ele tanto arrasou em conferências de imprensa, fez uma época tão má.Por isto, é preciso uma mudança de atitude, sendo necessário chegar a um ciclo seguido de vitórias.Francisco Mendes