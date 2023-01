Vitória que já cheira a campeão

Arsenal continua imbatível na liderança da Premier League, uma equipa capaz de lhe tirar pontos, era o Manchester United, que parece aos poucos renascer das cinzas, mas não foi capaz pois o duelo acabou 3-2 com vitória para os gunners.

Um belo remate colocado fora da área de Rashford, adiantou os red devils no marcador, o internacional inglês tem sido um jogador de destaque nesta nova era do United. O Arsenal respondeu pouco tempo depois, ainda na primeira parte com um golo do avançado Nketiah.

Na segunda parte a equipa da casa colocou-se na frente do marcador com um golaço de Saka, o United respondeu com um golo do campeão do mundo Lisandro Martínez, fruto de um canto que o mesmo acabou por cabecear e colocar o empate no marcador, e assim a incógnita e animação até ao final do encontro.

Nketiah iria bisar, confirmando mais uma vitória para os gunners.

A equipa de Mikel Arteta tem cinco pontos de vantagem para os citizens, com menos um jogo realizado, mas com esta vantagem e com o bom futebol que têm praticado ainda existem muitas pessoas no mundo do futebol, mais concretamente ex-jogadores ingleses que afirmam que dificilmente o Arsenal conquistará o título de campeão inglês, pois referem que não tem espírito ou hábito de equipa vencedora, uma coisa que este Arsenal tem demonstrado é um futebol encantador dentro das 4 linhas, que qualquer adepto de futebol fica embebecido.

Este clube do Norte de Londres, que já não ganha um campeonato desde 2004, parece cada vez mais certo que o conseguir nesta presente época, e pensar que o treinador espanhol de 40 anos esteve um pé e meio à porta de saída do clube, pois quando assumiu os comandos do plantel, as coisas não correram logo de feição, mas antes os que o criticaram agora ou no final da época vão lhe reconhecer o devido valor, pois não esqueçamos que o plantel do Arsenal não é recheado de estrelas ou milhões como clubes como: Manchester City, Manchester United, Chelsea ou Liverpool.



Autora: Matilde Carvalheira Almeida, 28 anos, professora de História