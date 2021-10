1) Em que termos surgiu a ideia deste novo órgão jurisdicional, estritamente competente para dirimir conflitos atinentes ao futebol internacional?





A Circular n.º 1769, de 10 de Setembro de 2021, aponta para a criação do Tribunal da FIFA, um tribunal de índole privada, cuja matéria assenta em questões estritamente futebolísticas, referentes às Associações Federativas que compõem a Federação Internacional de Futebol Associado. É mister referir que as novas normas regulatórias deste Tribunal estariam previstas entrar em vigor a 1 de Outubro do presente ano, segundo o preceituado no disposto do artigo 54.º dos Estatutos da FIFA. Tal facto ainda não se verificou.Partindo da composição binária do CAS – Court Arbitration of Sport -, este tribunal vem acrescentar uma nova Câmara, designada por Câmara dos Agentes, que vem introduzir uma novidade relevante, em termos de Governança, transparência e ética no futebol internacional, uma vez que os agentes são sujeitos activos, no que toca ao aconselhamento dos futebolistas e transacção dos seus direitos desportivos e financeiros. Acresce, a gratuitidade do processo, se se tratar de uma pessoa singular (seja futebolista, dirigente ou agente), o prazo para pagamento das custas processuais é de dez dias – requisito obrigatório para qualquer parte ter acesso à fundamentação da decisão proferida pelo Tribunal. Por fim, a mediação passa a ser um mecanismo à disposição das partes.