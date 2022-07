Mercado Record: Trincão vs Trincão, Enzo vs Enzo e Odysseas vs Odysseas

Pedro Ferreira, da Goalpoint, voltou a juntar-se ao podcast ‘Mercado Record’ para analisar os reforços para a nova época e… não só. Veja a comparação entre Enzo Fernández com Enzo Pérez, médio argentino que também passou pelo Benfica; conheça as estatísticas de Vlachodimos e o que o Benfica quer no guarda-redes que ainda tenciona contratar; recorde também o que Trincão fez nas últimas épocas antes de reforçar o Sporting. O podcast ‘Mercado Record’ tem o apoio da ESC Online.