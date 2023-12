Dinha: «Comecei a jogar futsal descalça e com os meus primos. Depois já não queria outra coisa»

Claudiane da Silva Paulino, mais conhecida por Dinha, é internacional brasileira e representa o Santa Luzia desde a época passada. Em outubro, venceu a Copa América na primeira vez que representou o Brasil em competições oficiais e em novembro recebeu, na Gala das Campeãs, o prémio por integrar o cinco do ano. Nesta conversa comfala sobre as origens, a convocatória para a seleção, a importância dos estudos para um atleta de alto rendimento e a evolução do futsal feminino em Portugal.