No Mercado Record da manhã desta quinta-feira, pudemos acompanhar em direto a viagem de Di María para Portugal e mostrar o momento em que deixou o avião em Tires. Mas houve também Carmona e a novela Gyökeres e o reforço do Dragão, tudo com análise e comentários de André Santos, Pedro Marques dos Santos e Sérgio Krithinas