Benfica e Sporting vivem bom momento e FC Porto quer dar resposta: 'Façam as vossas apostas' para a jornada 7

Depois da glória europeia de Sporting e Benfica, frente a Tottenham e Juventus, respetivamente, é hora de voltar ao campeonato e colocar à prova o bom momento. Já o FC Porto quer dar uma resposta após a goleada sofrida com o Club Brugges na Champions. Temas a não perder no podcast 'Façam as vossas apostas' com Pedro Filipe Pinto, Sérgio Krithinas, Luís Pedro Sousa e Ricardo Granada