Janice Silva: «Quando o míster me punha a jogar alguns rapazes ficavam chateados por eu lhes tirar o lugar»

Janice Silva foi eleita a melhor futsalista de 2023 pelas outras craques da liga portuguesa e recebeu o prémio na Gala das Campeãs. Num discurso de agradecimento que foi marcante, destacou o papel da Fundação Benfica na sua carreira e na sua vida. Agora com 26 anos, ela própria também trabalha para ajudar outras crianças a perseguirem sonho. Nesta conversa com, fala sobre as origens, o percurso e as metas que ainda tem.