Mercado Record: Inglaterra continua a chamar por Matheus Nunes e Gonçalo Ramos e análise Goalpoint a Enzo e Ricardo Horta

O West Ham foi o último clube a juntar-se à lista de interessados em Matheus Nunes. A proposta não convenceu o Sporting nem o jogador, tal como revelámos no 'Mercado Record' de hoje. Nesta edição, com o apoio da ESC Online, abordámos o futuro de Gonçalo Ramos. O Pedro Ferreira (Goalpoint) explicou o impacto de Enzo Fernández nas águias e apontou as razões que levam o Benfica a querer Ricardo Horta.