Mercado Record: Morato desejado em França, Trincão mais perto do Sporting e análise Goalpoint a João Victor, Rochinha e David Carmo

O Benfica tem vários defesas-centrais, mas nem esse facto leva o clube da Luz a aceitar a proposta do Rennes por Morato. E por falar em centrais conheça a análise Goalpoint a João Victor, jogador contratado ao Corinthians. Saiba ainda que Trincão está cada vez mais perto do Sporting – e o que traz em comparação com Sarabia – e o que o FC Porto viu em David Carmo. Oiça o segundo episódio do Podcast ‘Mercado Record’, com o apoio da ESC Online.