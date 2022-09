Draxler, Brooks, Arthur e Samuel Portugal reforçaram os três grandes no último dia de mercado. Nesta edição, com o apoio da ESC Online, abordámos o impacto e a utilização que cada um dos jogadores pode ter na sua equipa e deitámos ainda um olhinho ao surpreendente Sp. Braga. Todos os temas com o contributo da análise do Pedro Tudela (Goalpoint).