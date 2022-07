Mercado Record: Schmidt 'caça' Aursnes, Sporting pode contratar avançado e análise Goalpoint aos possíveis substitutos de Vitinha no FC Porto

Mais uma edição do ‘Mercado Record’ com todas as notícias das transferências. A Goalpoint junta-se a nós à sexta-feira para analisar os jogadores que podem ser protagonistas este verão como, por exemplo, os nomes associados ao lugar deixado vago por Vitinha. Conheça ainda os desenvolvimentos da mudança de Aursnes para o Benfica e o conheça o plano do Sporting para o reforço do ataque. Este podcast tem o apoio da ESC Online.