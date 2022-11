Este fim-de-semana joga-se jornada 13 da Liga e, por isso, não pode perder mais uma edição do podcast ‘Façam as vossas apostas’ com David Novo, Rafael Soares, Sérgio Krithinas e Bruno Fernandes. Até porque apostamos que vai ter saudades nossas: é que o campeonato vai parar durante várias semanas para se jogar o Mundial!