Pedro Ferreira, da GoalPoint, junta-se aos jornalistas de Record com um olhar para os dados estatísticos dos jogadores que têm agitado o mercado nas últimas horas. Analisámos a necessidade de Rúben Amorim em ter Koba Koindredi e Rollheiser foi colocado ao lado de Rafa e Di María para traçarmos o perfil do novo reforço do Benfica.