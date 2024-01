Podcast Mercado: Rafael Pontelo oficial no Sporting, Marcos Leonardo pelos olhos de quem o treinou e dupla do FC Porto com mercado

Numa edição em que António Oliveira, técnico do Cuiába, é convidado especial, analisamos e ouvimos tudo sobre quem sabe como joga Marcos Leonardo, avançado do Santos que o Benfica pretende contratar. Os jornalistas Nuno Martins, João Soares Ribeiro, José Miguel Machado e Filipe Balreira abordam ainda a oficialização de Rafael Pontelo como reforço do Sporting, a saída iminente por empréstimo de Gonçalo Esteves para o AZ Alkmaar, e os possíveis cenários de saída no FC Porto.