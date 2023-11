Telma Encarnação: «O futebol foi um grande escape. Não sei se teria outro rumo se não fosse o futebol»

Telma Encarnação entrou na história ao marcar o primeiro golo de sempre da Seleção feminina num Mundial de futebol. Nesta longa conversa com, a madeirense de 22 anos conta como crescer e ainda viver num bairro problemático de Câmara de Lobos influenciou o seu destino, as emoções sentidas na Nova Zelândia com a camisola de Portugal e o dia em que ficou sem palavras por conhecer o ídolo e conterrâneo Cristiano Ronaldo