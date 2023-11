'Vamos ao dérbi': Uma rivalidade que nasceu no fascismo

O 'Vamos ao dérbi' conta as histórias por detrás de alguns dos dérbis mais emocionantes do futebol mundial. O sétimo episódio leva-nos de viagem até à capital de Itália, onde Lazio e Roma vivem de costas voltadas desde 1929, anos do auge do fascismo de Benito Mussolini. Um dos maiores duelos da Europa repete-se este domingo, com os portugueses José Mourinho, Rui Patrício, Renato Sanches e Tiago Pinto do lado dos giallorossi. Um podcast do jornalista Joaquim Paulo.