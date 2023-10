O 'Vamos ao dérbi' conta as histórias por detrás de alguns dos dérbis mais emocionantes do futebol mundial. O sexto episódio debruça-se sobre o dérbi de Machester, entre United e City. E, desta vez, com a carga emocional da partida de Sir Bobby Charlton, glória dos diabos vermelhos. Um podcast do jornalista Joaquim Paulo.