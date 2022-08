Começa a Liga e estamos de volta! Amanhã é dia de apostas

A Liga 2022/23 arranca esta sexta-feira, com o duelo do Benfica frente ao Arouca, no Estádio da Luz. Mas há muitos motivos de interesse nesta primeira jornada do campeonato, com a receção do FC Porto ao Marítimo e a visita do Sporting visita o reduto do Sp. Braga. O 'Façam as Vossas Apostas' está de regresso e amanhã lançamos os primeiros prognósticos à ronda. Até lá, pode ouvir um pouco do que preparámos para si.