A Liga 2022/23 arranca hoje, com o duelo do Benfica frente ao Arouca, mas há muitos motivos de interesse nesta primeira jornada do campeonato. O FC Porto recebe o Marítimo e o Sporting visita o reduto do Sp. Braga, numa ronda que foi alvo de apurada análise em mais um 'Façam as Vossas Apostas'.