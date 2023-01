Ao que isto chegou: A espreitar por um buraco com o Nuno Pombo

As melhores histórias dos jornalistas do Record estão aqui todas as semanas e, desta vez, a viagem ficou a cargo do Nuno Pombo. Fomos até Espanha, comemos pipas e... espreitámos por um buraco muito especial.

Conteúdo exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

11 de janeiro de 2023 às 09:00