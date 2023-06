Mercado Record: Kökçü a caminho, Gyökeres mais caro e Jorge Mendes ajuda FC Porto

Na edição da tarde de hoje do 'Mercado Record' falámos de Kökçü, contratação praticamente fechada pelo Benfica - turco já está a caminho de Portugal. E para nos ajudar a conhecer melhor este jogador vamos contar com o contributo de Américo Branco, português que desempenha as funções de diretor desportivo dos holandeses. Fortuna Sittard. Gyökeres, alvo do Sporting, e a necessidade do FC Porto em vender também foram temas.