Os jornalistas João Soares Ribeiro e Mário Duarte comentam as principais novidades da janela de transferências, com Arthur Cabral e Trubin a chegarem para reforçar o Benfica. Já no Sporting, Rúben Amorim insiste na contratação de Zanoli enquanto Taremi mostra-se disponível para ficar no FC Porto apesar do interesse do Tottenham.