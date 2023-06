Podcast Mercado: As últimas de Ugarte para o PSG, Benfica facilita vendas e o futuro de Conceição

No regresso das edições do Mercado Record, desta feita com o defeso do verão como pano de fundo, trazemos-lhe as últimas novidades sobre rumores e movimentações no mercado, com o PSG próximo de 'roubar' Ugarte ao Chelsea, além de outras novidades em Alvalade. Já o Benfica tenta resolver saídas, também com a entrada de Kokçu na mente, enquanto Sérgio Conceição assume o interesse vindo de clubes italianos.