Os jornalistas João Soares Ribeiro, José Miguel Machado, Rafael Soares e Filipe Balreira analisam mais um dia de mercado nacional e internacional, com foco na possível mudança de Chermiti para o Everton, além do impasse no dossiê Alan Varela e as novidades no Benfica, entre elas o empréstimo de Martim Neto ao Gil Vicente.