Podcast Mercado: como está a situação de Rafa no Benfica e o desejo de Coates para o futuro

Apesar de só ter um ano de contrato e o interesse do Al Sadd, Rafa está mais perto de ficar no Benfica. Esse é um dos temas em destaque nesta edição no Mercado Record. O futuro de Coates, o meio-campo do FC Porto e as declarações de Cristiano Ronaldo sobre o futebol europeu também entram na discussão, com a presença dos jornalistas André Antunes Pereira e Rafael Soares.